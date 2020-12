520 allkirja linnajuhtide meelt ei muutnud

"See, et linnavalitsus oma otsust ei muuda, oli mulle üsna selge juba enne otsustamist," sõnas üks rahvaalgatuse idee autoreid Kristina Libe. Esmaspäeval käis ta linnavalitsuse istungil, et eelnõu tutvustada, vastata küsimustele ning ise linnajuhtidele küsimusi esitada.

"Sai selgeks, et võlaõigusseaduse järgi peab linn lepingust loobumise korral selle kuju suure tõenäosusega kinni maksma. Seega on tegemist raisatud rahaga igal juhul," nentis Libe. Ta tunnistas, et ei teadnud rahvaalgatust alustades kõiki võlaõigusseaduse punkte, ja nõustus, et seadusest tulenevalt oleks linnal lepingust taganeda mõttetu.