Kannelt ja lõõtsa ei ole enam

Hiiu kannel tehti 2009. aastal ja lõõtspill leidis oma tee pargiserva 2010. aastal. Skulptuurid tellis toonane linnakunstnik Malle London Edith Karelsonilt, Jass Kaselaanelt, René Reinumäelt ja Art Allmäelt ning need paigaldati mõisaparki 19. hansapäevade puhul.

Loodus on teinud oma tööd ning praeguseks on puidust skulptuurid pehkinud ja mädanenud, samuti kimbutas neid seen. Linnakunstnik Kristi Kangilaski sõnul andsid autorid linnale vabad käed oma aja ära elanud skulptuuride saatuse üle otsustada.