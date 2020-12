Viljandi haiglasse saab nüüd lähedastele pakke viia kontaktita

"Meil on hea meel pakiautomaati kasutusele võtta, sest nii saame lahendada mure, mis on aktiivravi ja õendusabi patsientide lähedaste ette kerkinud seoses külastuspiirangutega koroonaajal," ütles Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ning lisas: "Patsientide külastamine ei ole haiglas lubatud ning pakke saab tuua tööpäeviti ja töö ajal, sest muul ajal ei ole haigla peahoone avatud. Paljud lähedased elavad aga kaugemal ning tööpäeval on neil pigem keeruline Viljandisse tulla. Nüüd on neil võimalus oma lähedastele vajalikke esemeid tuua või erisoove täita igal ajal. Vajalik on vaid nutitelefon, kasutada saab haigla wifi võrku."

Haigla palub pakkide toomisel olla mõõdutundeline, sest patsiendid on haiglas toidetud ja riietatud. Pigem tasub kasutada võimalust juhul, kui patsiendil on vaja isiklikke hügieenitarbeid, midagi lugemiseks või mõni muu erisoov.

"Paki peale on vaja kindlasti kirja panna patsiendi nimi ja osakond, viimast on vaja teada ka paki saatmisel. Palun täpsustage oma lähedaselt või personalilt lisaks osakonna nimele ka korrus, näiteks kas õendusabi patsient on ravil viiendal või või kuuendal korrusel," selgitas Valdvee. "Meil on eriti hea meel, et saame seda võimalust pakkuda koostöös oma kodukoha ettevõttega, kellega loodame ka edaspidi kasutusele võtta patsientide, lähedaste ja töötajate elu mugavamaks muutvaid lahendusi."

Pakiautomaadi kasutamiseks on vaja alla laadida CollectNeti mobiilirakendus ning registreeruda kasutajaks.