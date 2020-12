See, et Eesti filme minnakse vaatama eelarvamusega, on aastakümnetega tekkinud taak. Seda enam teeb rõõmu, kui komistad linateose otsa, mis suudab heas mõttes üllatada. Peeter Simmi uus film «Vee peal» on aga midagi palju enamat kui lihtsalt üllatus. See on nagu kaadritest koosnev ajamasin, mis imeb su halastamatult endasse ega lase veel tükk aega pärast lõputiitreidki tagasi reaalsusse naasta.