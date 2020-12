Teos algab filmiga «Karujaht Pärnumaal» ning lõpeb Tanel Toomi «Tõe ja õigusega». Priimägi mainib targu kohe eessõnas, et tehtud valik peegeldab praegust seisu ning filmide tähtsus ja tähendus ajas muutuvad. Samuti nendib ta, et valik on subjektiivne ja õigupoolest peaks raamatu pealkiri olema «Autori valitud 101 Eesti filmi aastal 2020».