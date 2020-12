Kinnisvaraturg Viljandis. Anna ainult ette!

Iseendale tööd andev kinnisvaramaakler Mario Karro tunnistas Sakalale, et detsember on kujunenud üllatuslikult kiireks tehingute perioodiks. Kaubaks minevat igasugused objektid: nii korterid kui majad, nii ahi- kui keskküttega elamispinnad. "Kui hind ja objekt on tasakaalus, siis on huvi kõige vastu," kinnitas Karro.