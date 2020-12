Elroni uus sõiduplaan toob sagedama liikluse ja lühemad sõiduajad

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles, et sõiduajad lühenevad kõige enam edelasuunal, tänu millele saab mõnel juhul kohale viis-kuus minutit kiiremini. "See tähendab, et pealinnast Viljandisse saab ekspressrongiga umbes tunni ja 50 minutiga, kuid ka tavarongiga hakkab sõiduaeg lähenema kahele tunnile," lausus ta.