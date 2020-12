See žest oli küll sõbralik tögamine, sest tegelikult leidub seal teenuseid nii Lamborghini kui Volkswagen Beetle’i juhile. Mulle tehti kohe selgeks, et selles salongis on piiriks fantaasia. Ja no muidugi mõista seab piire ka rahakott nagu tõtt-öelda iga autosalongi puhul.