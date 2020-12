Asjade ostmine ilma inimkontaktita on viimasel ajal arusaadavalt kuum teema ning pakiautomaadid on üks lihtne ja efektiivne võimalus maal elamist mõnusamaks teha. Viljandimaa vallad on näiteks teinud pingutusi, et ettevõtted pakiautomaate suurematesse asulatesse paigaldaksid.