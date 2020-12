Ühest küljest paneb see hambaid kiristama: no kuidas ometi ei mõisteta, et keelde pole kehtestatud lihtsalt keelamisrõõmust? Teisalt võib peokohtade omanikke inimlikul tasandil mõista. Neile tahetakse anda raha ajal, kui nende sissetulekute ja igapäevase leiva teenimise kohal ripub suur kirves. Ka neil on vaja lapsed toita ja töötajatele palka maksta.