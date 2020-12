Valla registrite ja infosüsteemide spetsialist Kalev Mitt ütles, et osaühing oli ainuke pakkuja, kes sai 8781 ruutmeetri suuruse krundi 2634-eurose aastatasu eest. Kokku on selles pargis 19 tootmis- ja ärimaa ning kuus elamumaa krunti. Kõnealune neist on aadressil Nigula tänav 9.