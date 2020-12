Viljandimaal on distantsõppel kaks kooli

Viljandi valla haridus- ja kultuurinõunik Anne Põldsaar ütles, et sel esmaspäeval veel koduõppel olnud Tarvastu gümnaasium on nüüd täies mahus kontaktõppel. Paistu koolis otsustati aga pikendada distantsõpet järgmise nädala lõpuni, sest seal on mõned õpetajad ja õpilased koroonapositiivsed. "Et osa peab olema isolatsioonis 10.-11. detsembrini ja käima proovi andmas, oli mõistlik ka terve järgmine nädal kodus olla," selgitas Põldsaar ja lisas, et teised koolid ja lasteaiad töötavad vallas tavapäraselt.

Mulgi vallavanema Imre Jugomäe sõnul pikendatakse Kitzbergi gümnaasiumis koduõpet 11. detsembrini. Nakatunuid on ka koolipersonalis. "Võtsime arvesse meie nakatumisnäitajat – me oleme ju maakonnas kahjuks eesrindlikud olnud. Pidasime nõu perearstidega ning otsutasime, et üks nädal on veel vajalik selleks, et tuleksid välja võimalikud viirusjuhud. Siis saame hiljem õppetööd jätkata puhtalt lehelt," rääkis vallavanem. "Viimased päevad on olnud paremad, aga me ei saa selle põhjalt järeldusi teha."