Linn pikendab huvikoolide distantsõpet ja jätab noortekeskuse ruumid suletuks

Linna avalike suhete juhi Maarja Everti saadetud pressiteates on kirjas, et linnavalitsus otsustas täna jätkata üldhariduskoolide õpilaste kontaktide vähendamise huvides Viljandi huvikoolides distantsõpet ja ära jätta tegevused noortekeskuse ruumides jõuluvaheaja lõpuni. Otsuse järgi jäävad avatud noortekeskuse ruumid suletuks ning noorsootööd tehakse välitingimustes ja digitaalkeskkonnas.

Linnavalitsus on seisukohal, et huvitegevusel on oluline roll laste ja noorte vaimse tervise säilitamises stressiolukorras. Seetõttu ei jäeta huviringe ära ja lubatud on osaline kontaktõpe. Ruumis on lubatud individuaaltunde anda esimese kahe õppeastme õpilastele ja grupitunde kuni kümnele õpilasele kord nädalas.