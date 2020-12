Ülejäänud Eestiga võrreldes on meie maakonna seis siiski üsna hea. Eesti keskmine töötuse määr on 8 protsenti ning töötuid ligi 52 000. Töötuse määr on madalam ainult kolmes maakonnas: Saaremaal, Hiiumaal ja Jõgevamaal. Kõige suurema töötuse määraga maakonnaga on Viljandimaal vahe aga lausa kahekordne: Ida-Virumaal on töötus kasvanud 12,9 protsendini.