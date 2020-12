«Eeldasime, et huvi on tavapärasega võrreldes tagasihoidlik, aga lootsime siiski, et vähemalt 100 ostetakse ikka esimesel päeval. Tegelikult osteti 135,» rääkis pärimusmuusika keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Annika Vihmann. «Kõik käesolevaks aastaks soetatud passid, mida eelmisel suvel tagasi ei müüdud, kehtivad järgmisel festivalil.»