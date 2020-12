Nõustamiskabineti valusad teemad on aasta vabatahtlik ise läbi elanud

Ma räägin viljatusest ja viljatusravist, lapse surmast ja leinast. Kõik need olen ise läbi elanud, sest kogemusnõustaja saabki rääkida teemadel, mis on endal läbi elatud. Ühel hetkel tundsin, et minus on tahet abistada neid, kes peavad samasugust teed käima.