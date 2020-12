Soome koduklubi kõrgliigasse aidanud Argo Arbeiter: "Oli keeruline hooaeg. Oi, kurja, oli väga keeruline see koroonaaeg, aga tulime sellest edukalt välja."

«Käid sa siis tänaval, istud kohvikus, oled poes või ujulas – alati on keegi, kes tahab rääkida või oma mõtteid jagada. Seal on see teistmoodi kui siin. Pole sellist oma ruumi, et käia rahulikult ringi,» kirjeldas Arbeiter Kotkas valitsevat parimas mõttes jalgpallihullust. «Soomlane on väga palju seltskondlikum. Nad on tegelikult korralikud lobamokad. Istud kohvikus ja jood kohvi, ikka tullakse juurde. Ja kui ei räägita jalgpallist, siis räägitakse muust.»