Viljandi linnapea abiellus

"Oleme tänaseks koos elanud täpselt kaks aastat ja otsustasime abielluda," selgitas Timpson Sakalale. "Ma arvan et see on normaalne. Kõikidele meestele soovitan oma suhted ametlikult reguleerida. Kui teie naine arvab et võib ka vabalt koos elada ilma abieluta, siis on paras koht peeglisse vaatamiseks."