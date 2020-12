Anonüümne koalitsioon toetab heldelt mulke

Pildil on Abja-Paluoja Mulgi mehe kuju. Tänavusest katuserahast tõotab mulkidele heldelt kõlisevat tulla. Regionaalsete investeeringute ehk katuseraha kasutamiseks on koalitsioonierakonnad teinud kokku Viljandimaale ettepanekuid 260 000 euro väärtuses. Neist 121 000 tõotab minna Mulgi valda. FOTO: Urmas Luik

Koalitsioonierakondadelt Viljandimaale regionaalsetest investeeringutest ehk katuserahast läheb ligi pool Mulgi valda, kuid ei ole teada, mis partei millise summa andmiseks ettepaneku on teinud. Anonüümseks jääda soovivad erakonnad leiavad, et raha jagajatest on olulisem see, kuhu raha läheb. Opositsioonilise Reformierakonna saadik Jürgen Ligi nimetab olukorda kollektiivseks korruptsiooniks.