Viljandi, Põhja-Sakala ja Mulgi valla juhid ütlesid, et pakiautomaatide tulekule eelnes pikk töö, kohtumised ja kirjavahetused. Esimese sammu astusid kõikjal vallad.

Pikk ponnistus

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe rääkis, et oli mullu ühendust võtnud DPD ja Omnivaga. «DPD asus kohe tegutsema ning juba kuu aja pärast oli automaat Abja poe juures püsti, aga Omnivaga läks pikemalt ja raskemalt. Aasta jooksul vahetasime palju kirju, avaldasime arvamust, et Abja-Paluoja vajab seda automaati väga, aga esialgu ei tahtnud see kuidagi tulla. Lõpp läks juba ootamatult kiiresti,» jutustas Jugomäe.