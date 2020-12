Suve lõpul teatas Apollo grupi omanikfirma, osaühing MM Grupp, mis siis kandis veel osaühingu UP Invest nime, et plaanib osta Forum Cinemase kinoärid Eestis, Lätis ja Leedus. Toona räägiti, et Forum Cinemase kinoketi ost aitab MM Grupil senisest paremini kanda kinnitada Leedu turul ja tehingu hind on 65 miljonit eurot. Selleks, et Apollo ja Forum Cinemas ehk konkureerivad kinoketid saaksid aga koonduda, peavad tehingu kinnitama kolme riigi konkurentsiametid. Koondumisteade esitati konkurentsiametile septembri lõpul ning oktoobri lõpul andis too teada, et sel teemal alustati lisamenetlust. See tähendab, et kuu aja asemel võib vastuse saamine võtta neli kuud, sest just nii kaua aega on konkurentsiametil õigus asja arutada.