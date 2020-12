Kuigi võis tunduda, et kõigile testamendi tingimustele vastavat peret leida on raske, kui mitte võimatu, siis ometi üks selline leidus. Valiku tegemine aga pole kergete killast. Kevadel surnud endine kooliõpetaja pärandas oma korteri sellisele noorele perele, kes elab endise Tarvastu valla piirkonnas ja kus kaks vanemat kasvatab kahte või kolme last. Lisaks peab perel olema raskusi elutingimuste ja laste koolitamisega, vanemad peavad olema töökad ja ausad ning armastama lapsi, kodu ja puhtust. Ühtlasi peavad olema vanemad igati eeskujuks laste kasvatamises ning hooldama pärandaja hauaplatsi.