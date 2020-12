Apteekides vaktsineeriti ligi 14 000 inimest

Eesti proviisorapteekide liidu (EPAL) juhi proviisor Ly Rootslase hinnangul teeb rõõmu, et riskirühm moodustas suure osa apteekides vaktsineeritutest.

"Kolmandik sel sügisel apteegis vaktsineeritud inimestest olid vanemad kui 65 aastat. Just seda riskirühma soovitab eeskätt gripi vastu vaktsineerida ka maailma terviseorganisatsioon," selgitas ta.

EPAL-i juht avaldas lootust, et järgmistel aastatel jagub vaktsiini kõigile soovijatele ja selle tulemusena saab apteekides vaktsineeritud veel rohkem inimesi. "Oleme kolme aasta jooksul saanud kinnitust, et inimestel on väga suur huvi apteegis vaktsineerimise vastu. Loodetavasti planeerivad järgmisel hooajal kõik tervishoiu osapooled koguseid paremini ja vaktsiini jagub piisavalt kõigile soovijatele. Kindlasti on abiks, kui edastada võimalikult vara ehk juba talve hakul vaktsiinikoguste prognoosid," rääkis Rootslane.

Eesti suurim proviisorapteeke koondav ühendus on seisukohal, et kui väljaõppe saanud apteekritele antakse vaktsineerimisõigus, tagab see vaktsineerimisteenuse laialdasema kättesaadavuse. Praegu Eestis kehtivate regulatsioonide kohaselt on vaktsineerimisõigus vaid tervishoiuteenuse osutajatel, mitte aga apteekritel. Seetõttu vaktsineerisid apteekides väljaõppe saanud meditsiiniõed.

Selle aasta sügisel Turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud uuringust selgus, et kui apteeker on saanud vajaliku väljaõppe, usaldaks teda vaktsineerijana 84 protsenti Eesti elanikest, kes toetavad vaktsineerimist. Samuti järeldus uuringust, et 52 protsenti vastajatest teeks koroonavaktsiini apteegis.

Euroopa riikides on levinud praktika, et apteekrid vaktsineerivad. Praegu teevad seda apteekrid näiteks Taanis, Norras, Iirimaal, Portugalis, Ühendkuningriigis ja veel mitmes teises riigis.

Apteegis vaktsineerimise puhul hindavad inimesed enim kättesaadavust ja mugavust. Apteegid asuvad kergesti ligipääsetavates kohtades ja on avatud ka nädalavahetustel ning see toob vaktsineerimise inimestele tunduvalt lähemale.