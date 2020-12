Esmaspäeval riigikogule laekunud ettepanekutest selgus, et Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa fraktsioon esitas regionaalsete investeeringute ehk rahvasuus katuseraha saajate nimekirja ühiselt ning see maksab kokku enam kui 6,4 miljonit eurot. Suurim toetus Viljandimaal on 21 000 eurot ja see läheb Mulgi valda, et edendada Karksi-Nuiat kui meepealinna.