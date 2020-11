SEE, KUIDAS praegune valitsuskoalitsioon vastu rahva tahet abielureferendumit korraldab ning niimoodi tähelepanu kõikidelt olulistelt ja põletavatelt probleemidelt kõrvale juhib, on lihtsalt alatu. Kuigi rahvas vajab valitsuse tuge ja mõistmist rohkem, kui Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamise järel kunagi on vajanud, korraldatakse umbes kahe miljoni euro eest viktoriin perekonnaseaduses sätestatu kohta. Selle käigus ollakse valmis sõitma üle vähemustest ja ajama tülli kogu rahva. Ning seda vaid selleks, et hoida üleval kristlik-populistliku vähemuse jutupunkte.