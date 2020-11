Eesti rohelise liikumise tegevjuht Marilin Eessalu rääkis lähemalt, milline mõju on praegusel toidu tootmisel ja tarbimisel keskkonnale ning mida saab igaüks tarbijana teha, et maailma paremaks paigaks muuta.

Nagu ta ütles, on toit meieni jõudnud väga erineval moel. «Kui inimevolutsiooni algusaegadel kohanesid inimesed loodusega, siis juba üsna varsti hakkas korilus ja hiljem ka põllumajandus muutma looduskeskkonda. Maakasutuse muutust on praegu kõige aktuaalsemalt näha metsade kadumise juures. Metsade kadumist põhjustab suuresti loomakasvatus, sest see nõuab palju maaressurssi nii söödakasvatuseks kui ka loomade enda kasvatamiseks.»