Kaks kooli saadeti distantsõppele

Gümnaasiumi direktor Jaak Israel täpsustas, et nakatunu polnud õpetaja, vaid kuulus kooli teenindava personali hulka. "Et me ei saa koolis enam toitlustust pakkuda, siis läks nüüd terve kool distantsõppele," selgitas ta.

Gümnaasium viibib terviseameti esialgsete korralduste kohaselt distantsõppel nädala lõpuni ning õpilased peaksid 7. detsembril tagasi kooli naasma, kui selgub, et rohkem nakatunuid ei ole.

Direktor kinnitas, et kool on täielikult distantsõppele lülitumiseks valmis. "Kõik keskkonnad on kasutusele võetud, õpilastel ja õpetajatel on kontod loodud," rääkis direktor. "Käivad nii video- kui individuaaltunnid, õpilased teevad iseseisvat tööd."

Israel nentis, et siiski valitseb koolipere hulgas ärevus. "Teadmatust on palju, aga usun, et see nädal distantsõpet aitab pinged maha võtta," lausus direktor.

Mulgi vallavanema Imre Jugomäe sõnutsi saadeti lisaks Kitzbergi gümnaasiumile distantsõppele Halliste põhikooli kuuendad kuni üheksandad klassid, sest neile annab tunde Kitzbergi koolis töötav õpetaja.

Lisaks kahele Mulgi valla koolile läks eile distantsõppele ka Viljandi vallas asuv, kuid otse Mulgi valla piiril paiknev Paistu kool. Kui pikaks kujuneb seal distantsõppe periood, selgub teisipäeval, kui kooli õpetajad on andnud koroonaproovi.

Imre Jugomäe hinnangul tundub koroonaviirus levivat vallas peamiselt just Karksi-Nuia piirkonnas. Tema sõnul ei saa olukorda hinnata heaks, aga see on kontrolli all. "Siiski oleme maakonnas see vald, kus viirus on tõusutrendis," nentis Jugomäe. "Panen kõigile südamele: palun, palun võtke ennetavaid meetmeid väga tõsiselt. Kandke maske. Peske käsi. Vältige üleliigseid kontakte teiste inimestega, tööl tuleb muidugi käia, aga pärast tööd võiks pigem kodus olla. Nii saame viiruse kontrolli alla."

Viljandi vallas oli esmaspäeval koduõppel veel kogu Tarvastu gümnaasium, kuid nemad peaksid pääsema kooli tagasi kolmapäevast. Põhja-Sakala vallas töötavad kõik koolid tavapäraselt. Viljandis oli linnavalitsuse esmaspäevastel andmetel distantsõppel üks Kesklinna kooli klass.

Kõik lasteaiad maakonnas töötavad, vaid üks Viljandi Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone rühm on kodus ning neil peaks eneseisolatsiooni aeg lõppema teisipäeval.

Viljandimaa kolmest vallast on terviseameti ametliku koroonakaardi andmetel just Mulgi vallas enim nakatunuid tuvastatud. Kõige rohkem nakatunuid on maakonnas siiski Viljandi linnas.