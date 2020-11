Jakobsoni kooli õpetaja kaitses doktoritöö lumest

Viru uuringute tulemus näitab, et lund on Eestis olnud igal talvel, kui see periood, mil lumi maad katab, jääb järjest lühemaks. Kõige ekstreemsem oli eelmine talv, kui lund oli tõesti väga napilt. "Eelmine talv oli rekordiline," nentis vastne doktor. (Intervjuu Birgit Viruga algab, kui saade on kestnud kaks minutit ja 45 sekundit.)

Lume vähenemine looduses on tingitud Viru sõnul kliima soojenemisest, kusjuures sellele aitab omakorda kaasa lume puudumine. Nimelt takistab lumi kasvuhoonegaaside emissiooni, mis on intensiivsem nendel aastatel, kui külmumise ja sulamise tsüklid on intensiivsemad.

Viru arvas telesaates, et lund on Eestis kindlasti ka kümne aasta pärast ja pärast sedagi, kuid see periood, mil lumi maad katab, jääb aina lühemaks. Seepärast soovitas ta minna kelgutama või suusatama kohe, kui lumi on maha sadanud, ja mitte oodata, sest lumi võib kiirelt sulada.