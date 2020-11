19. Mulgi märgi pälvis Kalda Mesila

Mulgimaa arenduskoja saadetud pressiteate andmetel on see noor mesindusettevõte, mis tegutseb ajaloolisel Mulgimaal ning panustab võimaluste piires kohaliku piirkonna arengusse ja loodushoidu. Arenduskoja juhatuse esimees Dmitri Orav sõnas, et Kalda Mesila eestvedaja Mihkel Kalda on tubli noor ettevõtja, kes on aidanud kaasa piirkonna mesinduse arengule. "Noore taluperemehena on ta väga edasipüüdlik ja ettevõtlik ning on juba praeguseks saavutanud märkimisväärse tootmismahu," kiitis Orav.