Naiskodukaitse Sakala ringkonna pidupäeval tunnustati parimaid

​Koitlepp rääkis, et ta on õnnelik selle üle, et ka koroona-aastal panustasid naised väga palju. "Kõik käisid väljas, kui oli vaja. See ongi minu jaoks Sakala ringkond, et tullakse ja tehakse. Me ei jää negatiivsesse kinni, vaid tuleme üheskoos välja. Me oleme positiivsed ja mina Naiskodukaitses näiteks ei tunne, et meil oleks koroona. Ma tean seda, aga ma ei tunne, et see halvendaks Naiskodukaitset."

​Sakala ringkonna aasta naiskodukaitsja

Jane Koitlepp on Naiskodukaitse liige 2007. aastast ja kolmandat aastat täidab ta ringkonna esinaise kohustusi. Ta on tegutsenud ohutushoiu, esmaabi ja organisatsiooniõpetuse instruktorina ning lisaks sellele olnud toimekas avalike suhete korraldaja ja arendaja: postitused sotsiaalmeedias Instagramis ja Facebookis on lausa igapäevased ning "Ole valmis!" mobiilirakenduse populariseerimisega on ta aidanud harida elanikkonda igapäevaturvalisuse teemal.

Aasta naiskodukaitsja üks suurim panus Sakala ringkonnas on digipädevuse suurendamine. Just Koitlepa algatusel on ringkonna ja jaoskonna juhtidele kättesaadavad kõikvõimalikud dokumentide põhjad ning justkui võluväel valmivad mitmesuguste kokkusaamiste memod, protokollid ja ülestähendused.

Koitlepp on südameasjaks võtnud koostöö kodutütardega, uute liikmete värbamise, juhtide ja instruktorite koolitamise, andmete kogumise, tabelitesse sisestamise ning analüüsi. Ta on süsteemne ja põhjalik juht, kes suudab eesmärgipäraselt tegutsema panna ka teised.

Eesti külaliikumine Kodukant ja vabaühenduste liit tunnustasid 2019. aastal Koitleppa ka vabatahtlike aumärgiga.

Sakala maleva aasta kaitseliitlane

Maleva aasta kaitseliitlane Gunnar Teas on Sakala maleva teavituspealik ja enamasti on teda näha koos fotoaparaadi või filmikaameraga, olgu see siis Kaitseliidu Sakala maleva, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste või Kodutütarde ettevõtmine.

Varasem töökogemus viib teda ikka arvutiasjanduse juurde ja siin-seal on mees veel kätt proovinud. "Alustasin üldse raadios ning televisiooni olen samuti teinud," lausus mees, kes on nüüd oma südameasjaks võtnud Sakala kaitseliitlaste tegemiste jäädvustamise ning nii mõnigi kord on tema fotod olnud ajakirja Kaitse Kodu esiküljel.

Sakala maleva aasta kaitseliitlane on Gunnar Teas. FOTO: Erakogu

Gunnar Teas on kaaslaste sõnul tõeline seltskonna hing ning tema rõõmus olek paistab kaugele. Ta on alati nõus oma oskusi ja teadmisi teistega jagama ning on fotograafia ja videovõtete teemal jaganud õpetusi nii noorkotkastele kui kodutütardele. Mis puutub aga fotograafiasse, siis enda tehtud piltide suhtes on ta väga nõudlik ja nii mõnigi sisult hea foto võib avaldamata jääda ainuüksi sellepärast, et autor ei ole tulemusega rahul.