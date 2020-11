Viljandi päevakeskuse juhataja Marek Mumm rääkis, et kevadel, kui valitses eriolukord, oli saun kinni, sest nii nägi seadus ette. Suvel tehti maja uuesti lahti. "Inimeste suhtumine viirusesse on ju praegu, nagu ta on ... nii ei ole ma praegusel momendil teda kinni ka pannud, mis muidugi ei välista, et saun ei võiks kinni minna, sest seal on ettevaatusabinõusid suhteliselt keeruline rakendada," lausus ta. Maski saunas kanda ei saa ja kahemeetrist vahet hoida ka hästi ei õnnestu, sest on teatud punktid, kust peab läbi käima, olgu nendeks siis valamud või dušid. Laval ollakse lausa kõrvuti, kuigi seal ei pidavat Mummi sõnul nii ohtlik olema.