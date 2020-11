«See on tappev oks ja selliseid kipub meie alleedel tihti olema,» kõneles Avo Ailt. «Need alleed on väsinud.»

Suur oht

Avo Ailt jutustas, et oli paar aastat tagasi Olustvere bussijaamas juhtunud nägema, kuidas suur oks oli kukkunud seisva auto esiklaasist läbi juhiistme sisse.

«Juht seisis nõutult auto kõrval. See vaatepilt oli päris jube. Kui see praegune oks kukuks autoaknast sisse, oleks inimene nagu šašlõkk vardas – see tapaks momentaanselt.»