«Tähtede sõja» saaga filmis «Impeeriumi vastulöök» ­ütleb meister Yoda tähesõdalasest Luke Skywalkerile: «Sinu meeles on alati see, mida ei saa teha. Kas sa ei ­kuula mind üldse? Sa pead loobuma sellest, mida oled õppinud.» Ja kui Luke kostab selle peale, et ta siis proovib, põrutab Yoda: «Ei! Ära proovi. Tee. Või ära tee. Proovimist ei ole.»

See Yoda öeldu on hea mitu aastat seisnud minu Skype’i profiilis. Miks? Sest see näitab, kui suur takistus valikute tegemisel ja ükskõik mis tulemuseni jõudmisel on eneses kahtlemine. Edasiminekuks tuleb langetada otsus, kas teha või mitte.