Eestis keskmine palk kerkis, Viljandimaal kahanes

Statistikaameti andmetel oli tänavu kolmandas kvartalis keskmine palk 1441 eurot, Viljandimaal oli see aga 1195 eurot. Aastaga kerkis Eestis palk 3,2 protsenti, Viljandimaal aga vähenes 1,2 protsenti.

Statistikaameti analüütik Karina Valma sõnas BNS-ile, et koroonaviiruse levikust tingitud muutustest hoolimata saab endiselt rääkida palgakasvust, ehkki see on viimaste aastatega võrreldes tänavu pidurdunud.