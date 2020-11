«Jõulujazziga» jõuab 1. detsembril Viljandis esmaettekandele harukordne kontsert

Viljandis elav muusik Andre Maaker on kirjutanud omanäolise teose harukordsele koosseisule – kitarrile ja keelpillikvartetile, saades inspiratsiooni vana kiriku varemetest. On imekspandav, et niisugusele koosseisule niivõrd vähe muusikat on kirjutatud ja on harv võimalus kuulda elavas esituses säärast imeliselt kokkusulavat ansamblit, mille moodustavad akustiline kitarr ja keelpillid. See ainulaadne võimalus on 1. detsembril «Jõulujazzil» Viljandis.