Enne külaliste saabumist kaetud laud saadab tulijaile selge sõnumi. Et neile näidata, kui oodatud nad on, võiks õpetaja sõnul laua ära katta isegi siis, kui külaliste vastuvõtuks pole tegelikult kõik valmis ja toimetamist jätkub veel mõneks ajaks.

"Laua katmisest saab väga palju välja lugeda. Kas asjad on lihtsalt, kuidagi lauale visatud, et tulge sööma, või on näha võõrustaja vaev ja hool," rääkis Kaiti Pirs, selgitades, et laua katmine näitab, kui oluliseks me seda üritust või pidu peame.