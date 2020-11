Aasta küla nominentide seas olid lisaks Metskülale Sudiste ning Kolga-Jaani külade ühendus, kes võiksid mittetulundusühingu Ühendus Kodukant Viljandimaa juhatuse esimehe Romeo Muki sõnul muidugi samuti võitjad olla, kuid kaalukeele kallutas võitja poole väga hea koostöö omavalitsuse ning teiste külaseltsidega. "Huvitav on muidugi veel see, et paarkümmend aastat nad ajasid oma mustkattega teelõiku Metskülas. See on nüüd valmis."