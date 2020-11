Viljandi kesklinnas ei käi liiklus ja märgid kokku

Praegu on remondis Vaksali tänav ning liiklus on suunatud ringi Reinu tee ja Hariduse tänava kaudu. Samas sõidab osa juhte Vana-Vaksali tänavat mööda, mis on muudetud ühesuunaliseks ja ühtlasi õuealaks. Kohe õueala märgi taha paremat kätt on tehtud parkimiskoht kahele bussile.