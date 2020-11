Viljandlaste seas levinud postitus jutuga maha jäänud proovist osutus rumalaks naljaks

Mõned päevad on erinevates ühismeediakanalites ringelnud kuvatõmmis anonüümse kodaniku postitusest, kuidas Viljandis olevat kodus proove võtmas käinud meedikud olevat unustanud need inimese koridori kapi peale. Sellest hoolimata olevat kodanik saanud järgmisel päeval terviseametist kõne, et tema proov oli positiivne – mis siis, et see polnud justkui laborisse jõudnudki. Postituses väidetakse, et positiivse proovi kohta kõne saanud inimene oli siis kutsunud ametnikke mahaunustatud proovidele järele. "Keelati edasi rääkida ja käidi kähku järel ära mahajäänud asjadel," seisab postituses.

Teate esmapostitajat ei õnnestunud Sakala leida, sest inimest, kes teksti kuvatõmmist oma Instagrami lehel jagas, Sakala küsimustele ei vastanud.

Selline tekst liigub veel hetkel kuvatõmmisena ringi erinevates sotsiaalmeediakanalites. FOTO: Erakogu

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik sõnas, et sotsiaalmeedias levinud süüdistus on vale. Pärast Sakala antud vihjet algatati sisejuurdlus, mille käigus küsitleti kõiki Lõuna-Eestis kodus käivaid meedikuid ja nende juhte ning räägiti kõikide testimise kõnekeskuse inimestega, kelle ülesanne on positiivsetest tulemustest teada anda.

"Meil oli seda valet suhteliselt lihtne kontrollida. Nad kõik kinnitavad, et sellist juhtumit ei ole olnud," ütles Allik. "Meil on kõikide kõnede salvestused ja sellist juhtumit ei tule välja, sest seda ei ole olnud."

Ta selgitas, et iga koduse proovivõtmise väljasõidu aluseks on perearsti saatekiri ning proovivõtutampoonidele märgitakse proovi andja ja kellaaeg. "Meil ei ole Viljandi maakonnas ühtki saatekirja, mille proov oleks laborisse saabunud hiljem kui proovi võtmise kuupäeval."

Allik lisas, et vesteldi ühe sama postitust jaganud mehega. "Ta kinnitas, et see oli vale ja püüdlus teha nalja, mis ei kukkunud hästi välja ning läks suuremaks, kui ta oli arvanud. Algataja on selle postituse kustutanud ja meieni jõudsid tema sõnad, et see oli nali," ütles ta.

Tõnis Alliku sõnul teatati täna juhtumist terviseametile, kellega üheskoos arutatakse, kas valepostituse ringlemise katkestamiseks on vaja sekkuda veebipolitseinikul.

"Kutsume üles kõiki ligi 400 inimest, kes jagasid seda valeuudist, kustutama oma postitus ja tulevikus selliste rumalustega mitte kaasa minema," lausus Allik.