«Tegelikult pole me viimased viis aastat linnalt seda küsinud, sest varem pole meie palvele vastatud,» lausus ettevõtte Hansa Ilutulestikud juht Kalle Tüür. Nüüd tegi Tüür linnajuhtidele saadetud kirjas ettepaneku, et uue aasta tuleku puhul võiks ilutulestiku korraldada Vabaduse platsil, sest pärast uueks ehitamist olevat see Eestis üks paremaid paiku, kus seda võiks teha.