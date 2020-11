Päästjad vabastasid tühja majja pugenud rebase

Päästjad panid looma kaela ümber silmuse, painutasid torud laiali, said ta nende vahelt kätte ning lasid looma vabadusse.

Viljandis on viimasel ajal nähtud rebaseid sagedasti. Inimesi nad ei karda, sest mõni pakub neile süüa. Septembris kirjutas Sakala, et Peetrimõisas kimbutab rebane kanu, kes mõnel inimesel aias elavad. Linnavalitsus võttis seisukoha, et rebaseid elurajoonis püüdma ei hakata, ning soovitas linlastel lõpetada metslooma toitmine, et see endale metsas jahimaad otsiks.

Üks noor rebane jäi suvel silma paljudele Uueveski ja Peetrimõisa elanikele. Julge loom uitas aedades ega põgenenud inimeste eest.

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts on Sakalale rääkinud, et metsloomadega tegelemine on linna pädevuses ning jahimeestel ei ole õigust tiheasustusmaal omatahtsi sellesse sekkuda. "Kui reinuvader tõesti kujuneb ohtlikuks, siis tuleks erinevaid variante kaaluda," tõdes Korts.