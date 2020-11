Täna on Viljandis doonoripäev

Verd saab loovutada kella 9.45–13. Tartu ülikooli kliinikumi verekeskus ütleb, et kõik terved ja abivalmis vereloovutajad on väga oodatud. Praegu on kriitilised A-positiivse vere varud, aga väiksed on ka kõigi teiste veregruppide varud.