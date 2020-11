Ettevõtjad ennustavad. Mis saab majandusest edasi?

Paavo Lampinen, Akna ja Ukse osanik

Paavo Lampinen FOTO: Elmo Riig

Olen selles äris olnud väga kaua ja tänavu on olnud ikka väga eriline aasta. Koroonaviirus on mõjutanud kogu maailma ja ka meie turge. Situatsioon on olnud uus nii minule kui Aknale ja Uksele tervikuna. Juhtunud on see, et tarbijad on keskendunud palju oma kodule ja sellesse investeerinud. See on mõjutanud meie sektorit positiivselt: meil on olnud hea aasta nii müügi kui ka majandustulemuste poolest.

Nägin ühe suure finantsasutuse uurimust, milles statistika näitas, et Kesk-Euroopa riikides, kus alles paar nädalat tagasi oli seis väga halb, on koroonapandeemia teise laine mõjud hakanud kahanema. Nüüd on meil Põhjamaades seis halb ja teine laine kogub hoogu, kuid on huvitav näha, kuidas suurte riikide tegutsemine on olukorda parandanud. Seega saame vaid loota, et ka meil toovad võimuesindajate kehtestatud meetmed samasuguse efekti. Tundub, et ka vaktsineerimine algab üsna varsti ja kindlasti aitab see olukorda parandada.

Meie vaatenurgast on küsimus, mis sünnib ehitusmaterjalide turul järgmisel aastal. On märke, et vähemalt aasta alguses püsib meil turg stabiilne, kuid raske on ennustada, milliseks muutub seis aasta lõpuks. Oleme siiski positiivselt meelestatud.

Vastab tõele, et see, kui inimesed reisida ei saa, mõjub halvasti mitmele sektorile, näiteks turismi- ja meelelahutusvaldkonnale, ning nendel on kindlasti tulemas raske aasta. Nendel on küsimus selles, kui palju ressursse ettevõttes on ja kui palju nad saavad abi. Samuti selles, kui pikalt olukord kestab.