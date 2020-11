«Koroona pani meil ühe kaupluse kinni. Selle, kus põhiliselt riietega tegelesime,» lausus taaskasutuskeskuse Sahtel pidaja Eve Kavak. Teine kauplus jäi aga püsima ja see skoorib Kavaku sõnul praegu retrolainel, sest pärast kevadist eriolukorda tabas eestlasi vanade nõude hullus. «Praegu toimuv on muidugi jälle külastamist mõjutanud ja nädala sees on rahvast vähem, samas laupäevad on meil alati väga rahvarohked ja käiakse kogu Eestist.»