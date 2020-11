Teisipäevast on valitsuse otsusega kohustuslik avalikes ruumides liikudes katta nägu maski või salliga. Viiruse leviku tõkestamise piirangute täitmata jätmise korral on riigil õigus rakendada sunniraha, mille maksimaalne suurus on 9600 eurot ja mida võib määrata korduvalt.