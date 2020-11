Alustasin Männimäelt, kus niinimetatud lennuväljal sai oma esimese pojaga mängimas käidud. Rotary kettagolfipark ja selle ümbrus on ilus. Ei saanud kuidagi tõsiseks jääda, kui lugesin radade nimetusi: need on väga vaimukad. Olen veendunud, et radadel mängijad on südamest tänulikud selle võimaluse eest.