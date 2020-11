Idee esitas Jakobsoni kooli arendusjuht ja keemiaõpetaja Tauno Tilk, kes nentis, et majaesine ala on kooliperele aastaid muret teinud. Parkla on täpselt hekiga piiratud muruplatsi kõrval. Seetõttu peab laps koolimaja ukseni jõudmiseks kõndima läbi ohtliku parkla või mööda muruserva. Paljud lapsed tulevad õpetaja sõnul ka lihtsalt läbi heki, sest see on kõige otsem tee.