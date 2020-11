Kuigi praegu on avatud noortetuba nagu mitmed teised huvitegevusega seotud kohad koroonapiirangute tõttu kinni, kasutatakse keskuse juhi Ege Enoki sõnul seda aega selleks, et maja värskendada. «Eile värvisime, täna sorteerime lauamänge ja vildikaid, samal ajal proovime oma tegevustest noortele märku anda sotsiaalmeedia kaudu,» rääkis Enok. «Et me praegu noortega vahetult kokku ei saa, soovis Clara ühismeedia kanalite kaudu oma riiki tutvustada. Ega olegi väga lihtne välja mõelda, mida teha, sest kogu huvitegevus on distantsil.»