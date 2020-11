Kui seda väljendit esimest korda kuulsin, olin liiga väike, et mõista, mida sellega edasi antakse – isegi kui vanaisa selle tol korral lahti seletas. See tundus lihtsalt nii uskumatu ja ilmvõimatu. Lühidalt on «seaduslik varas» kriminaalide subkultuuris eksisteeriv staatus, mis annab selle kandjale teistest rohkem õigusi, kuid paneb ka kohustuse järgida mõttelist koodeksit. Samuti on võimalik, et seaduslik varas lahendab kriminaalide omavahelisi tülisid ja mõistab nende vahel kohut.