Haridusministri skandaali valguses on taas tõstatunud teema ajakirjanike ja meedia ähvardamisest. Valitsusliikmed on varemgi rünnanud nii väljaandeid kui ka ajakirjanikke, kuid seni on nad seda teinud sõnadega. Eelmisel nädalal ründas justiitsminister Raivo Aeg Eesti vaba ajakirjandust telefoniõigusega, lugedes avalikult ette seadusepunkti, millega võiks prokuratuur süüdistuse esitada korruptsiooni paljastanud ajakirjanikele, ja saatis riigi peaprokurörile tekstisõnumi, et prokuratuur uuriks meedia võimalikku rikkumist.